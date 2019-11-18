Зоозащитники Узбекистана объявили вознаграждение за информацию о поджигателе собаки

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане Общество защиты животных объявило о вознаграждении за сведения о мужчине, который поджег свою собаку.

Зоозащитники обещали выплатить 2 миллиона сумов (более $200) тому, кто поможет установить личность живодера.

Видеозапись происшествия распространилась на днях в социальных сетях. В ролике мужчина облил бензином свою собаку и поджег ее. Животное погибло в мучениях.

Убийство собаки было совершено в присутствии несовершеннолетнего ребенка.

"Эта видеозапись глубоко тронула и причинила боль многим жителям Узбекистана", - отмечается в сообщении общества. Они обратились к гражданам страны с просьбой: если им что-то известно о мужчине, снятом на видео, предоставить эти сведения зоозащитникам.

Данные о живодере зоозащитники намерены передать в органы внутренних дел.