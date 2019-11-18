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  18 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Полиция Гонконга взяла штурмом кампус университета, где скрывались протестующие

CA-NEWS (CA) -  Полиция Гонконга штурмом взяла кампус политехнического университета, где в последние дни скрывались протестующие. По данным СМИ, есть арестованные и раненые. Их число уточняется.

Студенты закидывали полицейских бутылками с зажигательной смесью. Это привело к пожарам. В ответ полиция использовала слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. Ректор вуза договорился, о прекращении операции, если студенты прекратят радикальные выступления. Он предложил учащимся покинуть территорию университета и сдаться. Активисты утверждают, что полиция задерживала всех, кто пытался покинуть кампус во время штурма.

В полиции факт штурма и проведение рейдов внутри кампуса отрицают и утверждают, что задерживали только радикальных активистов.

Протесты в Гонконге начались летом. Вначале протестующие требовали отменить рассмотрение законопроекта об экстрадиции на материковый Китай. Власти пошли на уступки, но активисты стали добиваться расследования действий полиции на акциях, освобождения всех арестованных во время протестов, отставки главы автономии Кэрри Лам и большей независимости от Пекина.

За время протестов администрация Гонконга вводила в автономии различные ограничения. Например, в начале октября был введён запрет на ношение масок. За нарушение запрета грозил один год тюрьмы. Ограничения вызвали очередную волне протестов. Однако 18 ноября Верховный суд Гонконга объявил решение недействительным, так как администрация ввела запрет в обход парламента, превысив свои полномочия.

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