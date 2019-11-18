Оппозиция Беларуси не получила мандатов в нижнюю палату парламента

CA-NEWS (CA) - Центральная избирательная комиссия Беларуси опубликовала предварительные результаты подсчета голосов на выборах депутатов Палаты представителей, нижней палаты парламента страны.

Из 110 человек, избранных депутатами представители оппозиционных партий получили ноль мандатов (в прошлой Палате представителей у них было два места), представители Коммунистической партии Беларуси - 11 мандатов, Либерально-демократической партии Беларуси - 1 мандат, провластные партии - 9 мандатов: 6 от Республиканской партии труда и справедливости, 2 от Белорусского патриотической партии, 1 от Белорусского аграрной партии.

На выборы 17 ноября выставляли кандидатов по крайней мере 7 оппозиционных партий и ряд движений, но избраться им не удалось. В парламент прошли 66 мужчин и 44 женщины, что означает, что женщин будет более трети. 30 действующих депутатов Палаты представителей смогли переизбраться. Также в Палату представителей избраны 2 человека в возрасте до 30 лет.

Выборы в Палату представителей седьмого созыва проходили 17 ноября. Но при этом, по данным ЦИК Беларуси, 35,77% избирателей, то есть более трети проголосовали досрочно. На принуждение голосовать досрочно жаловались в том числе студенты белорусских вузов. Их кураторы утверждали, что им грозят неприятности, если показатели явки на досрочных выборах будут низкими.

Независимые наблюдатели заявляют о завышении явки ЦИКом более чем в 2 раза.

Нынешние выборы проходят досрочно, хотя формально такими не считаются .