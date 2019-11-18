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  18 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Китайская «Синохайдро» планирует начать в декабре строительство двух школ на юге Таджикистана

CA-NEWS (TJ) -  Китайскаям компания «Синохайдро» планирует начать в декабре текущего года строительство двух общеобразовательных школ в городе Левакант и районе Кушониен, на юге Таджикистана.

Об этом «Авеста» сообщил начальник Управления основного строительства при министерстве образования и науки Таджикистана Абдукодир Зарифов.

По его словам, об этом речь шла в прошедшей недавно встрече с главой компании «Синохайдро» в городе Душанбе.

«Проекты строительства школ прошли государственную экспертизу, на месте строительства вырыты котлованы. Также известны подрядчики строительства. Стройматериалы будут доставляться из Китая», – отметил Абдукодир Зарифов.

«С правительством Таджикистана велись переговоры по освобождению от таможенных пошлин ввоз стройматериалов для будущих школ. Сейчас этот вопрос изучается, и ответ мы надеемся получить до конца текущего месяца», – добавил собеседник.

По словам А.Зарифова, компания «Синохайдро» намерена сдать в эксплуатацию общеобразовательные школы в Леваканте и Кушониене в 2020 году.

«Синохайдро» также обязуется построить общеобразовательную школу в Дангаринском районе, строительство которой планируется завершить в 2021 году», – резюмировал Абдукодир Зарифов.

Напомним, в феврале текущего года , на встрече с журналистами министр образования и науки РТ Нуриддин Саид заявил что Китайская компания Power China (Синохайдро) построит три школы в Таджикистане.

«В соответствие с достигнутыми договоренностями школы будут построены в городах Бохтар, Левакант и Дангаринском районе Хатлонской области», – отметил тогда Нуриддин Саид.

Ранее сообщалось, что китайская компания Power China намерена безвозмездно построить три общеобразовательных учреждения на территории Таджикистана. Соответствующее соглашение было подписано в июле 2018 года.

По соглашению Power China построит три школы в городах Бохтар, Левакант и Дангаринском районе Хатлонской области. Школы рассчитаны на прием, в общей сложности свыше 2,5 тыс. учащихся в две смены.

По предварительным оценкам на строительство трех школ будет потрачено порядка $3,5 млн.

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