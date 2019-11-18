ВТО предоставит техническую помощь для проведения первого обзора торговой политики Таджикистана

CA-NEWS (CA) - Делегация Таджикистана во главе с первым заместителем Министра экономического развития и торговли Завки Завкизода провела ряд встреч 15-16 ноября в Женеве (Швейцария). Об этом сообщает пресс-центр Министерства экономического развития и торговли Таджикистана.

Делегация Таджикистана провела встречи с директором отдела оценки торговой политики Всемирной торговой организации Вилли Алфаро, директором Института повышения квалификации и технического сотрудничества ВТО Бриджит Чилалой и представителями Конференции ООН по торговле и развитию, обсудила вопросы развития экономического и торгового сотрудничества, передает НИАТ Ховар.

В ходе встреч представители ВТО и ООН высоко оценили достижения страны в сфере упрощения процедур торговли. В числе достижений было названо официальное открытие Торгового портала Таджикистана и Единого окна по оформлению экспортных, импортных и транзитных процедур.

В этой связи была выражена готовность предоставления технической помощи Таджикистану для проведения первого Обзора торговой политики в ВТО и повышения квалификации специалистов в сфере торговли.