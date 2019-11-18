Российскому миллиардеру из Узбекистана Фаттаху Шодиеву присвоили звание «Меценат года»

CA-NEWS (UZ) - В Санкт-Петербурге 15 ноября прошла шестая по счету премия «Меценат года», сообщается на сайте МГИМО.



В главной номинации победителем стал Фаттах Каюмович Шодиев, выпускник Международно-правового факультета 1976 г., основатель Международного фонда Шодиева, член Попечительского совета Университета и один из основателей Эндаумента МГИМО. Премия присуждена за генеральное спонсорство гастролей труппы театра Кабуки в России. Награду вручал министр культуры России Владимир Мединский.

Международный Фонд Шодиева на протяжении многих лет сотрудничает с МГИМО, предоставляя возможность студентам получать стипендии и проходить стажировки в заграничных вузах, отмечается

Напомним, что Фаттах (Патох) Шодиев — казахстанский миллиардер родом из Узбекистана, гражданин Бельгии, по национальности узбек. Деловой партнёр Александра Машкевича и Алиджана Ибрагимова с 1992 года. Его состояние оценивается в 3,7 миллиарда долларов.