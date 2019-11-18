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  18 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Глава Татарстана Рустам Минниханов посетит Узбекистан

CA-NEWS (UZ) -  Президент Татарстана Рустам Минниханов совершит рабочий визит в Узбекистан. Об этом со ссылкой на пресс-службу посольства Узбекистана в России сообщили местные СМИ.

В рамках визита состоятся переговоры с премьер-министром Узбекистана и ряда министерств и ведомств. Стороны надеются, что подпишут двусторонние соглашения между Республикой Татарстан и регионами Узбекистана.

Ранее «Реальное время» сообщало, что КАМАЗ увеличил экспорт грузовиков более чем на 50%. В основном экспорт увеличился за счет поставок во Вьетнам и Узбекистан. Также генеральный консул Узбекистана в Казани Фариддин Насриев анонсировал запуск второй линии сборочного производства ПАО «КАМАЗ» в Узбекистане.

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