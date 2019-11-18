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  18 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Гражданина Узбекстана экстрадируют из России за мошенничество с зачислением в вузы

CA-NEWS (UZ) -  По сведениям надзорного ведомства России, через своих знакомых и при помощи других лиц гражданин Узбекистана, путем обмана и злоупотребления доверием, завладел деньгами четверых человек на общую сумму $21 тысячу.

В Саратовской области намерены передать в Республику Узбекистан мужчину, обвиняемого в совершении мошенничества и подстрекательстве к даче взяток. Об этом сообщает региональная прокуратура области, сотрудники которой проводили экстрадиционную проверку.

Гражданин 1979 года рождения обвиняется в хищении чужого имущества под предлогом помощи в зачислении в учебные заведения Узбекистана. По сведениям надзорного ведомства, через своих знакомых и при помощи других лиц он, путем обмана и злоупотребления доверием, завладел деньгами четверых человек на общую сумму 21 тысяча долларов США.

В настоящее время органами ФСИН России организована передача гражданина правоохранителям Республики Узбекистан.

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