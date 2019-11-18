Спортсменка из Туркменистана завоевала «золото» на молодёжном чемпионате мира по джиу-джитсу в ОАЭ

CA-NEWS (TM) - Спортсменка из Туркменистана Саяра Авезметова завоевала золотую медаль на проходящем в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) молодёжном чемпионате мира по джиу-джитсу. Этого успеха студентка 2-го курса Туркменского государственного института физкультуры и спорта добилась в весовой категории до 48 кг. Об этом «Туркменпорталу» сообщили в Министерстве спорта и молодёжной политики Туркменистана.

В чемпионате мира участвуют более 450 спортсменов из 42 стран. Туркменистан представлен тремя спортсменами и одним тренером.

Соревнования продолжаются.