РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  18 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Спортсменка из Туркменистана завоевала «золото» на молодёжном чемпионате мира по джиу-джитсу в ОАЭ

CA-NEWS (TM) -  Спортсменка из Туркменистана Саяра Авезметова завоевала золотую медаль на проходящем в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) молодёжном чемпионате мира по джиу-джитсу. Этого успеха студентка 2-го курса Туркменского государственного института физкультуры и спорта добилась в весовой категории до 48 кг. Об этом «Туркменпорталу» сообщили в Министерстве спорта и молодёжной политики Туркменистана.

В чемпионате мира участвуют более 450 спортсменов из 42 стран. Туркменистан представлен тремя спортсменами и одним тренером.

Соревнования продолжаются.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Иран охватили протесты из-за роста цен на бензин
  • В Казахстане за 10 лет вдвое снизилась младенческая смертность
  • Власти Ирана сделали предупреждение протестующим из-за цен на бензин
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×