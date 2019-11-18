В Алматы избили клоуна Кроху. Полиция начала проверку

CA-NEWS (KZ) - В Алматы студент университета "Туран" избил соседа по комнате с редким генетическим заболеванием "мукополисахаридоз". Пострадавший работает больничным клоуном, сообщила общественница Эля Алиева.

Как следует из заявления пострадавшего Самата в полицию, инцидент произошел вечером 16 ноября.

- Боксер, студент 2 курса университета #Туран Усеров избил Самата, при этом закрыл дверь изнутри. Пинал ногами по животу, голове. За день до этого Самату было плохо с сердцем, врачи рекомендовали покой и сон. Но Усерову не понравились замечания Самата: не открывать окно, не курить в комнате, соблюдать порядок - это все вылилось в избиение. Со вчерашнего дня мы по больницам. Сотрясение головного мозга, болит сердце, давление скачет. Заявление в полиции зарегистрировали. У Самата редкое заболевание мукополисахаридоз, несмотря на тяжелый диагноз он поступил на грант в Туран, работает больничным клоуном в детской онкологии НЦПиДХ, приносит радость детям! Позитивный и очень добродушный парень и какой - то подонок на протяжении 2-х месяцев гнобит Самата. Если Самат инвалид, это не значит что за него некому заступится, - написала в Facebook Эля Алиева.

- Заявление от гр. Рамазанова в Управление полиции Бостандыкского района поступило 16 ноября. На данном этапе по факту побоев проводится разбирательство, в рамках которого в обязательном порядке будет проведена судебно-медицинская экспертиза для установления степени тяжести телесных повреждений. Далее по делу будет принято окончательное решение с принятием законодательных мер в отношении виновного лица, - сообщили в полиции Алматы.