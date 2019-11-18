Подробности задержания кортежа из 60 джипов по случаю развода с женой рассказали в полиции Казахстана

CA-NEWS (KZ) - В Департаменте полиции Западно-Казахстанской области прокомментировали инцидент с кортежем из 60 внедорожников, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Сотрудники правоохранительных органов не имеют претензий к 34-летнему мужчине, который потратил крупную сумму денег на аренду дорогих автомобилей. В полиции сообщили, что вызов на пульт "102" поступил утром 16 ноября. Звонивший мужчина проинформировал, что в районе Самал-1 возле сауны "Арасан" идет драка.

"По приезде сотрудников полиции на место происшествия было установлено, что возле сауны припаркован кортеж из внедорожников различных марок в количестве 20 автомобилей. В ходе сбора материала установлено, что машины нанял 34-летний житель ВКО. Он пояснил, что 11 ноября приехал в Уральск к супруге, с которой в 2008 году познакомился и оформил брак. От совместного брака у них есть малолетние дети. Приехав в город, мужчина арендовал разные марки внедорожников. В день приезда он арендовал пять машин, в последующие дни - по 20 внедорожников", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции.

Водители внедорожников для выяснения обстоятельств были доставлены в Управление полиции города Уральска, после чего отпущены, заявили в ДП региона.

"Одна из автомашин марки Lincoln была водворена на специализированную стоянку. В отношении водителя возбуждено административное производство по факту управления транспортным средством без документов", - отметили стражи порядка. Также в Департаменте полиции заявили, что аренду автомобилей мужчина оплатил из своего кармана. До приезда в Уральск он продал квартиру в Алматы. Часть денег он отправил жене, а остальные тратил на свое усмотрение. Также источники сообщают, что мужчина был судим и не так давно освободился из мест лишения свободы. Он попытался сойтись со своей женой, но женщина в этом ему отказала.

Необычный кортеж состоял из 60 дорогих авто, в том числе Toyota Land Cruiser Prado, Mercedes Gelandewagen, Lexus и других. Их остановили в районе Самал 16 ноября. Полицейские задержали мужчину, который арендовал джипы.

По данным издания "Уральская неделя", полицию вызвали охранники резиденции акима области, которая находится районе, по которому двигались авто, а прокат каждого автомобиля обошелся организатору от 15 до 20 тысяч тенге в час.