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  18 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане дан старт предвыборным агитациям

CA-NEWS (UZ) -  В Узбекистане с 18 ноября стартовала предвыборная агитация кандидатов в депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса и местные Кенгаши народных депутатов.

Напомним, согласно статье №44 Избирательного кодекса Узбекистана, предвыборная агитация начинается со дня, следующего за последним днем, установленным для регистрации кандидатов. Агитация в день выборов и за день до начала голосования не допускается.

22 декабря в Узбекистане пройдут выборы депутатов в Законодательную палату Олий Мажлиса и в местные кенгаши.

В выборах участвуют пять политических партий – Демократическая партия "Миллий тикланиш", Социал-демократическая партия "Адолат", Народно-демократическая партия Узбекистана (НДПУ), Движение предпринимателей и деловых людей – Либерально-демократическая партия (УзЛиДеП) и Экологическая партия.

Голосовать будут, как ожидается, 20 миллионов избирателей, в том числе 2 миллиона молодых людей, для которых эти выборы станут первыми.

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