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  18 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Ташкенте частной клинике “Mont Blanc” после операции скончались три пациента

CA-NEWS (UZ) -  В Ташкенте возбуждено уголовное дело по смерти трёх пациентов клиники пластической хирургии “Mont Blanc”, где после операции скончались три пациента.

Как сообщает Генеральная прокуратура Республики Узбекистан, районная прокуратура предоставила доводы в Министерство здравоохранения, чтобы в дальнейшем предотвратить подобные случаи.

1 августа 2019 года в частной клинике “Mont Blanc” гражданин У. Бахранов перенес операцию по выравниванию перегородки носа. Из-за плохого самочувствия после операции 20 августа его госпитализировали в Москву. Однако несмотря на оказанную медицинскую помощь У. Бахранов скончался.

15 августа 2019 году гражданка Республики Казахстан Л. Апостолова перенесла операцию по исправлению деформации носа и искривления носовой перегородки. После внутривенной инъекции “Цефтраксон”, введенной в целях антибактериального лечения, состояние женщины резко ухудшилось, ее госпитализировали в РНЦЭМП. Несмотря на оказанную помощь, она скончалась в реанимации медучреждения.

24 августа 2019 году состояние Г. Шарифовой во время операции носа резко ухудшилось из-за реакции на наркоз. В тот же день близкие родственники Г. Шарифовой госпитализировали ее в клинику Akfa Medline, но несмотря на оказанную помощь пациентка скончалась.

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