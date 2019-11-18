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  18 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане налоговые проверки предлагают снимать на видео

CA-NEWS (UZ) -  В Узбекистане при проведении всех видов проверок на месте деятельности налогоплательщика органы Государственной налоговой службы будут делать видеосъемку, сообщает "Норма".

Такой способ закрепления доказательств предусмотрен опубликованным для обсуждения проектом Положения о порядке ведения органами государственной налоговой службы видеосъемок при проведении мероприятий по налоговому контролю деятельности налогоплательщиков.

Видеосъемка не должна приостанавливать законную деятельность налогоплательщика и причинять ей ущерб. При ее проведении не требуются понятые, за исключением ситуаций, определенных законодательством. Запрещается использование материалов видеосъемок не для служебных целей, размещение их в социальных сетях. Обсуждение законопроекта завершается 29 ноября.

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