В общежитии университета Алматы избили клоуна Кроху. Что ответил университет Туран?

CA-NEWS (KZ) - Университет «Туран» сообщает по инциденту, случившемуся 16 ноября в 9.30 вечера, следующее: Подобный случай является первым почти за 30-летнюю деятельность университета.

Университет «Туран» принял следующие меры:

1. Оперативно проведено заседание ректората по факту произошедшего конфликта между проживающими в общежитии университета Разамановым Саматом, студентом 2 курса специальности «Режиссура», 1989 года рождения и Осеровым Ермаханом, студентом 2 курса специальности «Мировая экономика», 2001 года рождения.

Студент Осеров Ермахан рассказал, что они с Саматом поссорились из-за недопонимания по поводу дежурства по комнате и сейчас он сожалеет об этой ссоре.

2. Состоялся визит в общежитие, где Самат проживает бесплатно за счет университета и разговор с членами Студенческого совета общежития. Представитель Студенческого совета Бикен Наргиз рассказала, что все жильцы должны дежурить по графику и содержать в чистоте свои комнаты.

3. Было выяснено, что Осеров Ермахан не является боксером, а пару раз заходил в зал бокса посмотреть на остальных студентов, что подтверждает тренер по боксу.

По итогам проведенного расследования были предприняты следующие меры:

1) выселение Осерова Ермахана из общежития;

2) окончательное решение по поводу продолжения его обучения в университете будет принято после полного выяснения обстоятельств и выхода Рамазанова Самата из больницы;

3) в отношении сотрудников (проректора по воспитательной работе, администратора общежития, деканов) университета будут приняты соответствующие меры;

4) руководство университета надеется, что правоохранительные органы обоснованно расследуют этот вопрос.



Также университет отмечает, что 18 ноября в первой половине дня состоялся повторный визит в больницу Осерова Ермахана в сопровождении заместителя декана, администратора общежития к Самату с целью попросить прощения. По информации заместителя декана экономического факультета Жарылкасын Ж.К., Самат предварительно согласился дать прощение, но ожидает результаты медицинской экспертизы.