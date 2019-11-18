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  18 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Токаев посетит Германию с официальным визитом

CA-NEWS (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит Германию с официальным визитом, передает корреспондент Tengrinews.kz.

По данным официального представителя МИД Казахстана Айбека Смадиярова, 19 ноября состоится встреча заместителя министра иностранных дел Романа Василенко с уполномоченным федерального Министерства иностранных дел Германии по вопросам сотрудничества со странами Восточной Европы, Южного Кавказа и Центральной Азии Михаэлем Зибертом.

"Повестка дня переговоров включает предстоящий официальный визит Главы государства в ФРГ, практическую реализацию стратегии ЕЭС по Центральной Азии, а также взаимодействие двух стран в рамках региональных структур и международных организаций", - сказал официальный представитель на брифинге в МИД.

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