В Ашхабаде женщинам отказывают в обновлении водительских удостоверений

CA-NEWS (TM) - Ашхабадские автомобилистки продолжают сталкиваться с проблемами в получении новых и продлении водительских удостоверений с истекшим сроком действия. Об этом сообщает корреспондент Азатлыка.

- В Ашхабаде массово не выдают женщинам водителям новые права по истечении 10-летнего срока. Когда срок истекает, они обращаются в РЭО (Регистрационно-экзаменационный отдел), который находится на улице Магистральной, его еще называют 4 управление ГАИ, с необходимыми по официальному перечню документами. Но там их документы отказываются принимать, - сообщает корреспондент Азатлыка.

По его словам, женщины не могут получить водительские удостоверения с начала нынешнего года, но при этом раньше документы у них принимали. Список требуемых на водительские права документов довольной обширный и состоит из копии паспорта, старого водительского удостоверения, копии экзаменационной карты, которую выдают при первичном получении прав, копии свидетельства о браке, если изменилась фамилия, а также трех медицинских справок от психолога, нарколога и семейного врача.

По словам собеседниц Азатлыка, лично столкнувшихся с отказом в выдаче и продлении водительских удостоверений, некоторые сотрудники полиции причин не объясняют, но некоторые ссылаются на распоряжение сверху.

- На требование показать запретительный документ на ущемление прав женщин - водителей, он честно отвечал, что это негласное распоряжение сверху: "Я не могу принять документы, поймите меня". А на вопрос о том, когда будут выдавать, майор говорил: "Когда будут выдавать, пойдут слухи по городу и вы услышите", - рассказала корреспонденту Азатлыка жительница Ашхабада об одном из своим визитов в дорожную полицию.

Многочисленные попытки редакции Азатлыка получить в полиции Ашхабада комментарии и разъяснения о причинах отказа в выдаче прав женщинам результатов не дали.

В то же время, как отмечают корреспонденты Азатлыка, в некоторых случаях сотрудники полиции воздерживаются от прямого отказа в выдаче документов, требуя дополнительные справки и документы, а также направляя обращающихся женщин в другие инстанции.

Вместе с тем, по словам собеседниц Азатлыка, женщины продолжают обращаться в различные государственные инстанции. "Некоторые обращаются в прокуратуру с жалобой на нарушение их прав, но получают стандартный ответ с предложением собрать документы и обратиться в РЭО", - рассказала собеседница Азалыка, беседовавшая на условиях анонимности.

Ашхабадские автомобилистки впервые столкнулись с трудностями в получении и продлении водительских удостоверений в 2018 году.

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