В зоопарке Душанбе после гибели животных уволили директора (видео)

CA-NEWS (TJ) - Спустя месяц после того, как в душанбинском зоопарке скончались сибирский марал и страус, стало известно об увольнении директора зверинца.

Директор душанбинского зоопарка Махмадали Шарипов уволен со своей должности, которую занимал с 2017 года. "Его отстранили в понедельник после заседания администрации города Душанбе. Причина увольнения пока неизвестна", сообщил источник Радио Озоди. Он не исключил, что увольнение связано с гибелью в зоопарке сибирского марала и страуса, которая вызвала бурю негодования пользователей таджикского сегмента Фейсбука.

«Новый директор зоопарка будут представлен коллективу в ближайшее время», - сказал замдиректора зверинца Саидходжа Сафаров.

С 2015 года в душанбинском зоопарке погибли бегемот, кенгуру, несколько пони и антилопа. Тесные вольеры и плохое питание – основная причина их гибели, говорят специалисты. Пользователи соцсетей после сообщений о гибели марала и страуса подняли проблему ненадлежащего содержания животных в столичном зоопарке, который, по их словам, превратился в «парк смерти и боли». Они потребовали от столичных властей поскорее обратить внимание на положение зоопарка и если нет возможностей создать нормальные условия для животных, закрыть его.

Ситуация в душанбинском зоопарке вынудила активистов охраны природы начать сбор денег для спасения животных. Всего за несколько дней ими было собрано не менее 15 тыс. сомони (более $1,5 тыс). Мирзоназар Мирзоев, один из активистов Общества охраны природы, заявил, что собранные средства руководству зоопарка переданы не будут. «Продукты будем покупать сами. Скажем, чтобы наестся, льву необходимо 5 кг мяса в день… Цены на продукты сейчас очень высокие. А голодных животных в зоопарке очень много. Несмотря на то, что городские власти выделяют средства на содержание животных в зоопарке, они часто голодают», говорит он.

Душанбинка Елена Бухариева уже десять лет за свой счет кормит животных душанбинского зоопарка. Причина гибели животных, по ее словам, в основном - нехватка корма и тесные вольеры.

Душанбинский зоопарк был построен в 60-х годах прошлого века и с тех пор не перестраивался. В зоопарке содержатся более 1 тыс. различных животных и птиц. В тесных вольерах, которые душные летом и холодные зимой, животные не могут нормально передвигаться, и у них развиваются проблемы с кровообращением, пищеварением и дыханием.

Три года назад прокуратура города Душанбе возбудила уголовное дело в отношении работника зоопарка, по халатности которого в результате пожара в террариуме погибли две змеи. В июне 2016 года друг за другом скончались семилетний лев и пятилетний медведь «вследствие невнимательности сотрудника зоопарка».

В январе прошлого года городские власти сообщили, что столичный зоопарк вскоре перенесут на «Корвон». Однако строительство нового зоопарка так и было начато – местные СМИ сообщили, что мэрия все еще пытается найти инвесторов.