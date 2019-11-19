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  19 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Посол Великобритании в Узбекистане выразил обеспокоенность «комментариями» хокима Ташкента в адрес журналистов
Продолжение: Генпрокуратура Узбекистана изучает запись с голосом хокима Джахонгира АртыкходжаеваПредыстория: В Сети выложили запись, на которой глава Ташкента угрожает журналистам расправой

CA-NEWS (UZ) -  Посол Великобритании в Узбекистане Тим Торлотт выразил обеспокоенность тем, что мэр Ташкента Джахонгир Артыкходжаев во время беседы угрожал журналистам и сказал, что обсудит этот вопрос с ним.

"К сожалению, я еще не встречался с хокимом Ташкента. Я обеспокоен его недавними комментариями. Безопасность журналистов, является фундаментальным принципом свободы СМИ. Великобритания будет всегда поддерживать и защищать журналистов и свободу СМИ. С нетерпением жду обсуждения этой ситуации в ходе нашей встречи", — написал Тимоти Торлот в своем Твиттере.

Напомним, 16 ноября в Сети распространилась аудиозапись, на которой, голос, предположительно принадлежащий хокиму Ташкента Джахонгиру Артыкходжаеву, оскорбляет и угрожает физической расправой журналистам, говоря, что сделает из них геев.

Генеральная Генеральная прокуратура Узбекистана сообщила, что проводит изучение обстоятельств, при которых была сделана аудиозапись.

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