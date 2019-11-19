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  19 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане алкоголь разрешили продавать на расстоянии 200 метров от школ и религиозных учреждений

CA-NEWS (UZ) -  В Узбекистане продажу алкогольной и табачной продукции разрешили в магазинах, расположенных на расстоянии не менее 200 м от образовательных, спортивных и религиозных учреждений. Ранее это расстояние составляло — 500 метров.

Закон о поправках 14 ноября подписал президент страны Шавкат Мирзиёев. Документ вступает в силу со дня опубликования 15 ноября.

Исключение составляет продажа этой продукции на территории торговых комплексов (на рынках) с общей торговой площадью более 1000 кв. м и в ярмарочных павильонах.

Изменение ограничений на реализацию алкоголя и табака предусмотрено указом президента от 5 февраля.

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