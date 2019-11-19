«Я не сын собаки, и я не последняя тварь»: два журналиста уволились из Kun.uz после конфликта с главой Ташкента

CA-NEWS (UZ) - Журналисты Kun.uz Зафарбек Солижонов и Баходир Ахмедов ушли из издания после конфликта с хокимом города Ташкента Джахонгиром Артыкходжаевым. В своих постах в соцсетях, обращаясь к градоначальнику, журналисты написали: «Я не сын собаки и не последняя тварь».

Два журналиста интернет-издания Kun.uz – Зафарбек Солижонов и Баходир Ахмедов​ –​ 18 ноября сообщили, что ушли с работы по собственному желанию.

По словам журналистов, причиной их увольнения стал конфликт с главой Ташкента Джахонгиром Артыкходжаевым, который поставил редакцию сайта в трудное положение.

«Сегодня проиграли не мы. Проиграла просыпающаяся свобода слова, проиграла пресса. Я скажу вам, Джахонгир-ака, еще тогда я пошел против этого – я не сын собаки, и я не последняя тварь. Подумайте не о своей победе, а о том, что вы испортили имидж государства. Я уверен, что я найду себе работу! А вас прошу – не обвиняйте Kun.uz в век, когда права журналистов не защищены, а пресса остается слабой», –​ написал в своем Telegram-канале журналист Баходир Ахмедов​.

Его коллега Зафарбек Солижонов обратился к журналистом и общественности с просьбой понять Kun.uz и не обвинять издание.

«А Джахонгиру Артыкходжаеву еще раз повторю те слова: «Я не сын собаки и не последняя тварь». Я юрист, занимающийся журналистикой. Я всего лишь хотел, чтобы законы работали в государстве. А моя гордость – это наследие от отца. Гордость превыше всего. Вы не имеете права топтать ее. Но поймите одно. В этой битве никто не победил. В особенности вы», – написал в своем Telegram-канале журналист Зафарбек Солижонов.

Интернет-издание Kun.uz пока не прокомментировало решение об увольнении своих журналистов.

16 ноября в узбекском сегменте соцсетей распространилась аудиозапись, на которой мужчина с голосом, похожим на голос главы Ташкента Джахонгира Артыкходжаева, оскорбляет и угрожает физической расправой журналистам.

«Кто они такие?! Они – твари последние!!! Они дети человека или дети собаки? Беспринципные грязные бедолаги, петухи – вот кто они!», – говорит на аудиозаписи. Я могу сделать так, что от вас вся махалля откажется, с вами ваши же соседи постыдятся здороваться, я могу сделать так, что над вашими родителями будут издеваться! Я это могу сделать за шесть секунд! Вы сомневаетесь?! Я легко могу сделать из вас гея. Это легко! У нас же свобода слова! Посажу вас в такси к гею и сфотографирую. Все! Вы – гей! Понравится это нашему руководителю, или не понравится – мне все равно, у меня тоже есть свой характер!», – говорит на аудиозаписи глава Ташкента.

Спустя день после распространения этой аудиозаписи, Kun.uz сообщил, что угрозы Артыкходжаева были высказаны в адрес журналистов издания на следующий день после конфликта журналистов издания и уже бывшего заместителя хокима Алмазарского района Абдурасула Вахабова.

Kun.uz также заявил, что располагает полной версией аудиозаписи с хокимом Ташкента и готов предоставить Генпрокуратуре для изучения.

Однако, спустя еще один день – 18 ноября – редакция издания Kun.uz сообщила, что Джахонгир Артыкходжаев встретился с сотрудниками Kun.uz для обсуждения ситуации, сложившейся после распространения аудиозаписи, на которой он угрожает журналистам издания.

«Мы хотели бы официально сообщить вам, что в результате этого разговора все разногласия между командой сайта и руководством хокимията столицы были урегулированы. Стороны достигли взаимопонимания и компромисса. Мы не хотим, чтобы этот конфликт, затрагивающий только интересы двух сторон, использовался в качестве оружия на пути узких интересов разных политических сил и отдельных лиц», – говорится в сообщении Kun.uz.

Между тем, 18 ноября Агентство информации и массовых коммуникаций (АИМК) при Администрации президента Узбекистана обнародовал свое заявление относительно урегулирования конфликта между главой Ташкента Джахонгиром Артыкходжаевым и изданием Kun.uz.

«Активное обсуждение данного конфликта общественностью, средствами массовой информации и блогерами, оперативная реакция на нее со стороны Генеральной прокуратуры, Творческого союза журналистов, Министерства юстиции и политических партий свидетельствует о растущей силе общественного контроля в нашей стране, формировании демократической зрелости в обществе, постепенном превращении СМИ в "четвертую власть", а также приверженности республики курсу открытости», – сказано в заявлении АИМК.

Напомним, что за два дня до обнародования заявления Агентства, Генеральная Генеральная прокуратура Узбекистана сообщила, что проводит изучение обстоятельств, при которых была сделана аудиозапись.

«Результаты изучения будут обнародованы в установленном порядке», – говорилось в заявлении Генпрокуратуры.

Распространение в соцсетях аудиозаписи, на которой глава Ташкента Джахонгир Артыкходжаев высказывает угрозы в адрес журналистов, вызвало бурное обсуждение среди пользователей.

В узбекском сегменте соцсетей начались призывы с требованием отставки главы Ташкента.

В частности, активные пользователи Facebook, Twitter и Telegram резко осудили примирение Kun.uz с главой Ташкента, который сильно оскорбил журналистов издания и угрожал им расправой.