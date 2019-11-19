Депутат Монголии сообщил, что экс-президент, подозреваемый в коррупции, сбежал из страны. Сам экс-президент опровергает обвинения

экс-президент Монголии Цахиагийн Элбэгдорж

CA-NEWS (MNG) - Депутат ВГХ (парламент Монголии) Ж.Батзандан сообщил журналистам, что экс-президента Цахиагийна Элбэгдоржа разыскивает агентство по борьбе с коррупцией.

По его словам, в розыск объявили не только экс-президента Ц.Элбэгдоржа, но и других политиков, например Т.Бадамжунай и Ц.Санду.

- Поступает информация о том, что эти люди бежали за границу. Антикоррупционное агентство же сообщает, что Ц.Элбэгдорж, Т.Бадамжунай и Ц.Сандуй разыскиваются. Поэтому я, депутат Батзандан, приглашаю вас, чтобы вы дали показания на допросе. Главного организатора в попытке компании «Монгольская медь» присвоить 49% акций комбината «Эрдэнэт» Элбэгдоржа немедленно вернуть в Монголию. И срочно разыскать Т.Бадамжунай и Ц.Сандуй за махинации в 60 миллиардов».

Однако Элбэгдорж написал на своей странице в соцсети, что не бежал из страны, а находится на конференции:

- У меня много работы, и я участвовал в нескольких международных конференциях. Я думаю, что правоохранительные органы попросят у меня разъяснений. Но кажется некоторые люди пытаются сделать из меня преступника и выдать ситуацию так словно я бежал из страны. Зачем мне бежать, если у меня есть государственная защита. Соответствующим органам я передал приглашение и программу международной конференции. Я уважаю действия правоохранителей. Закон Монголии - для меня высшая сила. У меня нет ничего криминального против закона Монголии и монгольского государства. Принимаю участие в Международной конференции планов, скоро буду на Родине, - написал президент на своей странице в соцсети.

Экс-президент Монголии Цахиагийн Элбэгдорж был вызван в Антикоррупционное управление 22 февраля 2019 года в связи с материалами, которые были переданы действующим президентом Халтмагийном Баттулгой в генеральную прокуратуру.



Эти обвинения касаются попыток передачи иностранцам каменноугольного месторождения Тавантолгой на продолжительный срок.



В интервью журналистам экс-президент требовал предать гласности «нарытый» на него материал.



16 января 2019 года действующий президент Х.Баттулга встретился с главой прокуратуры Монголии. Во время встречи он сказал, что обращается к генеральному прокурору Монголии как рядовой законопослушный гражданин и просит проверить и допросить своего предшественника Цахиагийна Элбэгдоржа.



Х.Баттулга подозревает, что экс-президент Цахиагийн Элбэгдорж, экс-премьер министры Мэндсайханы Энхсайхан и Жаргалтулгын Эрдэнэбат в 2015-2016 годах продали иностранцам крупнейшее месторождение каменного угля Таван Толгой. Баттулга так же отметил, что у него есть документы, где на 176 страницах описаны "незаконные" действиях вышеупомянутых политиков. Эти документы были переданы генеральному прокурору.



В 2016 году канал НТВ сообщил, что власти Монголии поделили на 3 части права на одно из самых больших в мире угольных месторождений — «Таван-Талгойское»: 40% достанутся китайско-японскому альянсу «Шеньхуа мицуи», 24% — американской горнорудной «Пибоди энерджи», а 36% — консорциуму, в который помимо «РЖД» входит целый ряд компаний, в том числе «Суек», японские «Сумитома» и «Марубини», южнокорейские Daewoo и LG. Запасы «Таван-Толгоя» оцениваются в 7,5 млрд. тонн. Но главное — это крупнейшее в мире неразработанное месторождение коксующегося угля. Его там 40%.



13 февраля в Монголии состоялась встреча экс-президента страны Цахиагийн Элбэгдоржа с журналистами. Экс-президент отверг обвинение Баттулги, равно как и обвинения насчёт тайной приватизации 49% акций ГОКа Эрдэнэт (совместное монголо-российское предприятие горно-обогатительный комбинат «Эрдэнэт») и обвинения, что он и его сподвижники запустили руку в бюджет международной конференции АСЕМ (Форум «Азия — Европа»).



Более того, Ц.Элбэгдорж заявил, что к вопросу 49% может быть причастен сам Х.Баттулга.