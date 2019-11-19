В Таразе во время урока семиклассницу изнасиловали в школьном туалете

CA-NEWS (KZ) - В Таразе во время урока в школьном туалете изнасиловали 12-летнюю девочку. Родители, у которых дети также учатся в этой школе, 18 ноября устроили администрации учебного заведения разбор полётов. Оказалось, что подозреваемый в преступлении засветился на всех камерах, но на подозрительного мужчину просто никто не обращал внимания, передает телеканал КТК.

В здании школы всего один туалет, который к тому же чаще всего закрыт. Поэтому дети вынуждены бегать в уличный. Доступ к нему при этом имеют все прохожие. Туда и отправилась семиклассница, отпросившись с урока географии. Здесь на девочку напал педофил. О происшествии она сама рассказала классному руководителю сразу после преступления. Через два часа насильник был задержан.

– Пострадавшая опознала подозреваемого. В настоящее время он водворён в изолятор временного содержания. 38-летний подозреваемый ранее судим за кражу. Семейное положение – не женат, - сообщила Гульсара Мухтаркулова, пресс-секретарь департамента полиции Жамбылской области.

Возмущённые родители наперебой требовали установить как можно больше камер, но камеры в школе работали. И преступника на них чётко видно. Но те, кто должен внимательно следить за мониторами, просто не было на рабочем месте.

Уже известно, что от работы отстранены завуч, вахтёр и учительница, которая отпустила девочку с урока и даже не забеспокоилась, когда ребёнок не вернулся. На многие вопросы предстоит ответить и директору школы, а также самим сотрудникам полиции.

Самочувствие пострадавшей врачи оценили как удовлетворительное. Школьный психолог сообщила, что девочка готова вернуться к учёбе, если ей перестанут писать гадости в сети и, наоборот, поддержат. Насильнику, в случае если его вина будет доказана, грозит пожизненное лишение свободы.

Гульсара Мухтаркулова, пресс-секретарь ДП Жамбылской области: – Пострадавшая опознала подозреваемого. В настоящее время он водворён в изолятор временного содержания. 38-летний подозреваемый ранее судим за кражу. Семейное положение – не женат. Возмущённые родители, которые всерьёз опасаются за своих детей, наперебой требовали установить как можно больше камер. Но самое ужасное – камеры в школе работали! И преступника на них чётко видно. Вот только видеонаблюдение не спасло от несчастья. Ведь тех, кто должен внимательно следить за мониторами, просто не было на рабочем месте! Это возмутило даже местных чиновников. Рахия Турмаганбетова, начальник управления образования Жамбылской области: – Потому что на работающие камеры никто не обращал внимания! Этот человек пришёл в школу, в течение часа ходил, это на всех камерах видно. Но никто не обратил на это никакого внимания! Уже известно, что от работы отстранены завуч, вахтёр и учительница, которая отпустила девочку с урока и даже не забеспокоилась, когда ребёнок не вернулся. На многие вопросы предстоит ответить и директору школы, а также самим сотрудникам полиции. Бауржан Утегенов, первый заместитель начальника ДП Жамбылской области: – Сейчас проводится служебное расследование в отношении руководства управления города Тараза, в отношении руководства отдела полиции – 2-го, к которому административно участок этот относится, и непосредственно в отношении школьного инспектора. По школьному инспектору будут приняты очень жёсткие меры. Самочувствие пострадавшей врачи оценили как удовлетворительное. Школьный психолог сообщила, что девочка готова вернуться к учёбе, если ей перестанут писать гадости в сети и, наоборот, поддержат. Насильнику, в случае если его вина будет доказана, грозит пожизненное лишение свободы.



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В здании школы всего один туалет, который к тому же чаще всего закрыт. Поэтому дети вынуждены бегать в уличный. Доступ к нему при этом имеют все прохожие. Туда и отправилась семиклассница, отпросившись с урока географии. Здесь на девочку напал педофил! О происшествии она сама рассказала классному руководителю сразу после преступления. Через два часа насильник был задержан.



Использование материалов сайта ktk.kz допускается при наличии гиперссылки непосредственно на Материал, которая должна быть расположена в первом или втором предложениях текста Материалов тем же шрифтом, что и основной текст.