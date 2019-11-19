В Таразе во время урока семиклассницу изнасиловали в школьном туалете

CA-NEWS (KZ) - В Таразе во время урока в школьном туалете изнасиловали 12-летнюю девочку. Родители, у которых дети также учатся в этой школе, 18 ноября устроили администрации учебного заведения разбор полётов. Оказалось, что подозреваемый в преступлении засветился на всех камерах, но на подозрительного мужчину просто никто не обращал внимания, передает телеканал КТК.
В здании школы всего один туалет, который к тому же чаще всего закрыт. Поэтому дети вынуждены бегать в уличный. Доступ к нему при этом имеют все прохожие. Туда и отправилась семиклассница, отпросившись с урока географии. Здесь на девочку напал педофил. О происшествии она сама рассказала классному руководителю сразу после преступления. Через два часа насильник был задержан.
– Пострадавшая опознала подозреваемого. В настоящее время он водворён в изолятор временного содержания. 38-летний подозреваемый ранее судим за кражу. Семейное положение – не женат, - сообщила Гульсара Мухтаркулова, пресс-секретарь департамента полиции Жамбылской области.
Возмущённые родители наперебой требовали установить как можно больше камер, но камеры в школе работали. И преступника на них чётко видно. Но те, кто должен внимательно следить за мониторами, просто не было на рабочем месте.
Уже известно, что от работы отстранены завуч, вахтёр и учительница, которая отпустила девочку с урока и даже не забеспокоилась, когда ребёнок не вернулся. На многие вопросы предстоит ответить и директору школы, а также самим сотрудникам полиции.
Самочувствие пострадавшей врачи оценили как удовлетворительное. Школьный психолог сообщила, что девочка готова вернуться к учёбе, если ей перестанут писать гадости в сети и, наоборот, поддержат. Насильнику, в случае если его вина будет доказана, грозит пожизненное лишение свободы.
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