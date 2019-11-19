ОБСЕ выразило обеспокоенность угрозами журналистам в Узбекистане

CA-NEWS (UZ) - Представитель по вопросам свободы СМИ Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Арлем Дезир выразил обеспокоенность сообщениями об угрозах высокопоставленного чиновника в адрес журналистов Kun.uz.

"Я обеспокоен сообщениями об угрозах со стороны высокопоставленного чиновника в отношении журналистов информационного агентства Кун @KunUzNews в #Узбекистане. Я приветствую быструю реакцию прокуратуры на этот вопрос и надеюсь, что они тщательно изучат ее и обеспечат безопасность журналистов", — написал Арлем Дезир в Твиттере.

I am concerned with reports of threats by a high-level official towards the journalists of the Kun news agency @KunUzNews in #Uzbekistan. I welcome the prosecutor office’s swift reaction on the matter, and hope they will thoroughly look into it and ensure journalists’ safety. — OSCE media freedom (@OSCE_RFoM) 18 ноября 2019 г.

Ранее посольство США в Ташкенте также опубликовало в Твитере заявление, отметив, что "Соединенные Штаты не приемлют насилие и преследование журналистов и блогеров".

The United States strongly supports #FreedomOfSpeech and #FreedomofExpression, and we believe that these values are vital in a free society. We reject violence and harassment against journalists and bloggers. https://t.co/HGkgz8gJfE — U.S.Embassy Tashkent (@usembtashkent) 18 ноября 2019 г.

"США решительно поддерживают свободу слова и свободу выражения, и мы считаем, что эти ценности жизненно важны в свободном обществе", — отмечается в заявлении посольства США.

Напомним, что 16 ноября в узбекском сегменте соцсетей распространилась аудиозапись, на которой мужчина с голосом, похожим на голос главы Ташкента Джахонгира Артыкходжаева, оскорбляет и угрожает физической расправой журналистам.

«Кто они такие?! Они – твари последние!!! Они дети человека или дети собаки? Беспринципные грязные бедолаги, петухи – вот кто они!», – говорит на аудиозаписи. Я могу сделать так, что от вас вся махалля откажется, с вами ваши же соседи постыдятся здороваться, я могу сделать так, что над вашими родителями будут издеваться! Я это могу сделать за шесть секунд! Вы сомневаетесь?! Я легко могу сделать из вас гея. Это легко! У нас же свобода слова! Посажу вас в такси к гею и сфотографирую. Все! Вы – гей! Понравится это нашему руководителю, или не понравится – мне все равно, у меня тоже есть свой характер!», – говорит на аудиозаписи глава Ташкента.



