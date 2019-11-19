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  19 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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ОБСЕ выразило обеспокоенность угрозами журналистам в Узбекистане
Продолжение: «Я не сын собаки, и я не последняя тварь»: два журналиста уволились из Kun.uz после конфликта с главой ТашкентаПредыстория: В Сети выложили запись, на которой глава Ташкента угрожает журналистам расправой

CA-NEWS (UZ) -  Представитель по вопросам свободы СМИ Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Арлем Дезир выразил обеспокоенность сообщениями об угрозах высокопоставленного чиновника в адрес журналистов Kun.uz.

"Я обеспокоен сообщениями об угрозах со стороны высокопоставленного чиновника в отношении журналистов информационного агентства Кун @KunUzNews в #Узбекистане. Я приветствую быструю реакцию прокуратуры на этот вопрос и надеюсь, что они тщательно изучат ее и обеспечат безопасность журналистов", — написал Арлем Дезир в Твиттере.

Ранее посольство США в Ташкенте также опубликовало в Твитере заявление, отметив, что "Соединенные Штаты не приемлют насилие и преследование журналистов и блогеров".

"США решительно поддерживают свободу слова и свободу выражения, и мы считаем, что эти ценности жизненно важны в свободном обществе", — отмечается в заявлении посольства США.

Напомним, что 16 ноября в узбекском сегменте соцсетей распространилась аудиозапись, на которой мужчина с голосом, похожим на голос главы Ташкента Джахонгира Артыкходжаева, оскорбляет и угрожает физической расправой журналистам.

«Кто они такие?! Они – твари последние!!! Они дети человека или дети собаки? Беспринципные грязные бедолаги, петухи – вот кто они!», – говорит на аудиозаписи. Я могу сделать так, что от вас вся махалля откажется, с вами ваши же соседи постыдятся здороваться, я могу сделать так, что над вашими родителями будут издеваться! Я это могу сделать за шесть секунд! Вы сомневаетесь?! Я легко могу сделать из вас гея. Это легко! У нас же свобода слова! Посажу вас в такси к гею и сфотографирую. Все! Вы – гей! Понравится это нашему руководителю, или не понравится – мне все равно, у меня тоже есть свой характер!», – говорит на аудиозаписи глава Ташкента.

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