ОБСЕ выразило обеспокоенность угрозами журналистам в Узбекистане

CA-NEWS (UZ) - Представитель по вопросам свободы СМИ Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Арлем Дезир выразил обеспокоенность сообщениями об угрозах высокопоставленного чиновника в адрес журналистов Kun.uz.

"Я обеспокоен сообщениями об угрозах со стороны высокопоставленного чиновника в отношении журналистов информационного агентства Кун @KunUzNews в #Узбекистане. Я приветствую быструю реакцию прокуратуры на этот вопрос и надеюсь, что они тщательно изучат ее и обеспечат безопасность журналистов", — написал Арлем Дезир в Твиттере.

I am concerned with reports of threats by a high-level official towards the journalists of the Kun news agency @KunUzNews in #Uzbekistan. I welcome the prosecutor office’s swift reaction on the matter, and hope they will thoroughly look into it and ensure journalists’ safety. — OSCE media freedom (@OSCE_RFoM) 18 ноября 2019 г.