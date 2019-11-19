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  19 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Особняк экс-генпрокурора Узбекистана Рашида Кадырова выставили на продажу за $1 млн

CA-NEWS (UZ) -  Дом бывшего генерального прокурора Узбекистана Рашида Кадырова, расположенный в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента выставлен на аукцион. Об этом сообщили местные СМИ.

Дом экс-генпрокурора выставлен на аукцион по начальной цене 10 007 940 000 сумов (более $1 млн). Как сообщается, этот особняк, был зарегистрирован на имя супруги Рашида Кадырова.

Напомним, что бывший генеральный прокурор Узбекистана Рашид Кадыров летом текущего года был приговорен к десяти годам лишения свободы и штрафу в размере 500 минимальных зарплат ($12 тысяч) за совершение преступлений по статьям, связанным с коррупцией и превышением полномочий.

Кадыров возглавлял Генпрокуратуру Узбекистана на протяжении 15 лет. Он был арестован в феврале 2018 года по обвинению в вымогательстве, взяточничестве и злоупотреблении властью. Следствие собрало иски от предпринимателей, признавшихся в том, что они были вынуждены давать взятки Кадырову. Общая сумма, указанная в заявлениях, составила примерно полмиллиарда долларов.

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