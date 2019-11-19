В Таджикистане расследуют перестрелку у дома Илхома-командира

CA-NEWS (TJ) - УМВД и прокуратура Хатлонской области Таджикистана расследуют произошедшую 17 ноября перестрелку в джамоате Гулистон города Леваканд (бывший Сарбанд). Официальные органы власти пока воздерживаются от комментариев. По информации источников Радио Озоди в ходе перестрелки ранен один человек.

Источники Радио Озоди в следственных органах сообщили, что перестрелка между двумя группами местных жителей произошла вечером 17 ноября в джамоате Гулистон.

«Одна группа прибыла в дом Хотамова Ильхома Шарбатовича. Между прибывшими и хозяином дома произошла словесная перепалка, которая переросла в драку и перестрелку», - сказал источник. По его словам, конфликт произошел из-за земельного участка и возврата денежного долга.

Ильхом Хотамов, известный как Ильхом Ботурободи и Ильхом-Командир, в прошлом занимался хлопковым бизнесом. В настоящее время Ильхом Хоматов, его сын и еще несколько других участников конфликта допрашиваются сотрудниками УМВД по Хатлонской области.

Вторая сторона конфликта, по данным источника Радио Озоди, являются близкими к владельцам бохтарского рынка «Ходжи Шариф». Власти не подтвердили и не опровергли эту информацию. Рынок «Ходжи Шариф» принадлежит семье Сохибовых, имеющей родственные отношения с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном.

По данным Ахбор, Зоир и Шамсулло Сохибовы женаты на дочерей президента Таджикистана Эмомали Рахмона.

Ахрор Иззатуллоев, главврач центральной больницы города Леваканда, сообщил, что по его данным, конфликт произошел в кишлаке Тоджирон, в доме Ильхома Хотамова. «Никто не ранен. В больницу никого не доставили. Все произошло в доме местного жителя по имени Ильхом. Участники конфликта стреляли в воздух», - сказал главврач.

Напомним, нынешней весной в результате вооруженного инцидента у рынка «Ходжи Шариф» города Бохтара (бывший Курган-Тюбе) были ранены трое граждан, в том числе офицер милиции. Вечером 17 марта в Хатлонскую областную больницу с огнестрельными ранениями были доставлены начальник отдела уголовного розыска ОМВД по городу Бохтару майор милиции Довар Солехов, его брат Масрур Солехзода и местный житель Бахтовар Саъдуллоев.

Сообщалось, что офицер милиции находился при выполнении служебных обязанностей. По данным источников Радио Озоди, перестрелка произошла во время конфликта из-за возврата денежного долга. Как выяснилось, братья Довар Солехов и Масрур Солехзода проживают недалеко от рынка.

Рынок «Ходжи Шариф» открылся в 2011 году и рассчитан на 14 тысяч торговых мест, что делает его самым крупным торговым центром на юге Таджикистана.