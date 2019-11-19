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  19 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Делегация Монголии отправилась на конференцию ООН в Кению, где один из них заразился холерой

CA-NEWS (MNG) -  На прошлой неделе делегация Монголии из 20 человек приняла участие в Международной конференции ООН по народонаселению и развитию в столице Кении, Найроби.

"Один из представителей дал положительный результат на холеру", - говорится в заявлении министерства, призывающем граждан не ездить в страны, где наблюдается вспышка холеры.

Как сообщили в министерстве 18 ноября, человек, зараженный холерой, поступил в больницу в Кении, передает news.mn.

По данным ВОЗ, холера представляет собой острое диарейное заболевание, которое при отсутствии лечения может через несколько часов закончиться смертельным исходом.

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