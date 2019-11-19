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  19 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Жители Гонконга окружили университетский кампус, требуя освобождения студентов

CA-NEWS (CA) -  18 ноября в Гонконге множество людей собралось вокруг университетского кампуса в ответ на звучащие призывы освободить студентов, передает NHK.

По некоторым оценкам, сотни студентов находились в кампусе Политехнического университета Гонконга, который был окружен полицией.

Жители Гонконга собрались вокруг кампуса, призывая освободить осажденных студентов, некоторые из которых были ранены в ходе столкновений с полицией.

Молодые участники протестов бросали бутылки с зажигательной смесью в ответ на попытки полиции распылить слезоточивый газ. Полицейские арестовали несколько человек.

Источники в дипломатических кругах Японии сообщили, что одним из арестованных стал японский турист. Молодого человека в возрасте 20-30 лет арестовали около университета ночью 17 ноября, во время интенсивных столкновений между студентами и полицией.

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