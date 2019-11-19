Всемирный банк выделит Узбекистану кредит в $100 млн на развитие сёл

CA-NEWS (UZ) - Совет исполнительных директоров Всемирного банка утвердил предоставление правительству Узбекистана кредита в размере $100 млн. со стороны Международной ассоциации развития (МАР – организации в структуре Группы Всемирного банка). Эти средства будут направлены на реализацию проекта «Благоустроенные села».

Проект призван улучшить качество социальной инфраструктуры и коммунальных услуг в сельской местности, сообщили в представительстве ВБ в Ташкенте.

Местные общины (махалли) будут самостоятельно решать, в какие инфраструктурные субпроекты инвестировать проектные средства.

«Данный проект поможет людям в сельской местности получить средства на развитие социальной инфраструктуры и коммунальных услуг, крайне востребованных в их махаллях», - отметил Хидеки Мори, глава представительства Всемирного банка в Узбекистане. «Проект также поможет укрепить партнерство между местными властями и сельскими общинами, стимулируя участие сельских жителей, мужчин и женщин, людей старшего возраста и молодых людей, в процессе принятия решений по вопросам, которые непосредственно затрагивают их повседневную жизнедеятельность».

Порядка 300 сел в Андижанской, Ферганской, Наманганской, Джизакской и Сырдарьинской областях Узбекистана смогут получать финансирование.

Ожидается, что Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) предоставит дополнительное финансирование в рамках данного проекта в виде кредита правительству Узбекистана в размере $82 млн.