Президент Швейцарии посетит Казахстан с официальным визитом

CA-NEWS (KZ) - 21-22 ноября по приглашению президента Касым-Жомарта Токаева Казахстан с официальным визитом посетит президент Швейцарии – министр финансов Ули Маурер. В состав швейцарской делегации войдут представители бизнеса, сообщил пресс-секретарь президента Берик Уали.



22 ноября в резиденции «Акорда» запланированы переговоры глав государств в узком и расширенном форматах, в ходе которых планируется обсуждение состояния и перспектив двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах.

В рамках визита также предполагаются встречи Ули Маурера с руководством казахстанского Правительства, выступление на «круглом столе» с участием деловых кругов двух стран.