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  19 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Швейцарии посетит Казахстан с официальным визитом

CA-NEWS (KZ) -  21-22 ноября по приглашению президента Касым-Жомарта Токаева Казахстан с официальным визитом посетит президент Швейцарии – министр финансов Ули Маурер. В состав швейцарской делегации войдут представители бизнеса, сообщил пресс-секретарь президента Берик Уали.

22 ноября в резиденции «Акорда» запланированы переговоры глав государств в узком и расширенном форматах, в ходе которых планируется обсуждение состояния и перспектив двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах.

В рамках визита также предполагаются встречи Ули Маурера с руководством казахстанского Правительства, выступление на «круглом столе» с участием деловых кругов двух стран.

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