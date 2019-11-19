РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  19 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Президент Туркменистана провёл совещание по видеосвязи

CA-NEWS (TM) -  Накануне, 18 ноября, президент Гурбангулы Бердымухамедов провёл рабочее совещание по цифровой видеосвязи с участием глав велаятов и Ашхабада. На повестке дня – вопросы социально-экономического развития и проведения сезонных сельхозработ, сообщает Государственное информагентство Туркменистана.

Прозвучала информация о культурной программе, запланированной по случаю Международного дня нейтралитета и Нового года.

Заслушав отчёт, Президент Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что следует осуществлять контроль за состоянием земель, надлежащим обслуживанием ирригационных сооружений, дренажных и других систем орошения.

Продолжая разговор на эту тему, глава государства отметил, что совместно с Государственным комитетом водного хозяйства следует проанализировать функциональное состояние водохранилищ в велаяте. Помимо этого, с наступлением холодов нужно уделить внимание отоплению объектов социального назначения, обеспечить население бесперебойной подачей электроэнергии и газа.

Необходимо достойно подготовится к предстоящим знаменательным датам – Международному дню нейтралитета и Новому году, отметил президент.

Учитывая значительное понижение температуры воздуха, глава государства заострил внимание на бесперебойном отоплении жилых домов, школ и детских садов, распорядившись держать под особым контролем вопросы водо-, электро- и газоснабжения в велаяте. Глава государства также распорядился контролировать работу отопительных систем, и в первую очередь – в школах, детских садах и жилых домах.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Российскому миллиардеру из Узбекистана Фаттаху Шодиеву присвоили звание «Меценат года»
  • Казахстан опровергает официальное приглашение на переговоры Путина и Зеленского
  • Полиция Гонконга взяла штурмом кампус университета, где скрывались протестующие
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×