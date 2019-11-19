Президент Туркменистана провёл совещание по видеосвязи

CA-NEWS (TM) - Накануне, 18 ноября, президент Гурбангулы Бердымухамедов провёл рабочее совещание по цифровой видеосвязи с участием глав велаятов и Ашхабада. На повестке дня – вопросы социально-экономического развития и проведения сезонных сельхозработ, сообщает Государственное информагентство Туркменистана.

Прозвучала информация о культурной программе, запланированной по случаю Международного дня нейтралитета и Нового года.

Заслушав отчёт, Президент Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что следует осуществлять контроль за состоянием земель, надлежащим обслуживанием ирригационных сооружений, дренажных и других систем орошения.

Продолжая разговор на эту тему, глава государства отметил, что совместно с Государственным комитетом водного хозяйства следует проанализировать функциональное состояние водохранилищ в велаяте. Помимо этого, с наступлением холодов нужно уделить внимание отоплению объектов социального назначения, обеспечить население бесперебойной подачей электроэнергии и газа.

Необходимо достойно подготовится к предстоящим знаменательным датам – Международному дню нейтралитета и Новому году, отметил президент.

Учитывая значительное понижение температуры воздуха, глава государства заострил внимание на бесперебойном отоплении жилых домов, школ и детских садов, распорядившись держать под особым контролем вопросы водо-, электро- и газоснабжения в велаяте. Глава государства также распорядился контролировать работу отопительных систем, и в первую очередь – в школах, детских садах и жилых домах.