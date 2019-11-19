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  19 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Иран создает СЭЗ рядом с границей Туркменистана

CA-NEWS (TM) -  Губернатор иранской провинции Голестан Хади Хагшенас заявил, что на заседании парламента ИРИ был принят законопроект о создании свободной экономической зоны «Инче-Бурун» вблизи железнодорожного пограничного перехода Акяйла (Туркменистан) – Инчебурун (ИРИ).

Как сообщает информационное агентство ИСНА, губернатор сообщил, что свободная экономическая зона «Инче-Бурун» охватывает территорию в 12500 гектаров от приграничного района до местоположения нефтехимического комплекса.

Он добавил, что доступ к железной дороге и сухопутной границе с Туркменистаном являются важным преимуществом региона, и с некоторыми реформами, которые будут проведены в будущем, также могут быть задействованы возможности расширения диалога через границу на Каспийском море.

По словам губернатора, указавшего на налоговые льготы и другие преимущества свободных экономических зон, СЭЗ «Инче-Бурун» будет привлекательна для инвестиций и станет уникальной возможностью для экономического роста провинции.

3 декабря 2014 года при участии президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, тогдашнего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и президента Ирана Хасана Рухани состоялась церемония открытия транснациональной железной дороги Казахстан-Туркменистан-Иран. Доставка грузов из Китая, Турции, Европы и стран СНГ в Иран осуществляется через пограничный переход Акяйла – Инче-Бурун.

Свободные экономические зоны могут появиться в ближайшие годы и в Туркменистане. Основная цель будущих СЭЗ – привлечение инвесторов и передовых технологий эффективного использования местных ресурсов.

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