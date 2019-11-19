Монгольские ВВС получили два истребителя МиГ-29 из России

CA-NEWS (MNG) - Россия передаст два истребителя МиГ-29 Монголии в День независимости 26 ноября.

Министерство обороны Монголии намерено приобрести у России четыре-пять новых истребителей МиГ-29, сообщало ИТАР-ТАСС со ссылкой на журнал Aviation Week & Space Technology в 2011 году.

Монгольский новостной сайт medee.mn пишет, что Монгольские ВВС получили два истребителя МиГ-29 из России. Помимо покупки истребителей, министерство обороны Монголии также намерено приобрести у России один наземный тренажер для подготовки пилотов.

В настоящее время ВВС Монголии не располагают истребителями семейства МиГ-29. На вооружении военных стоят восемь истребителей-перехватчиков МиГ-21ПФМ и два учебных фронтовых истребителя МиГ-21УС.

Россия передаст два истребителя МиГ-29 монгольской армии, сообщил в понедельник представитель российского посольства в Монголии.

По словам пресс-секретаря, церемония состоится 26 ноября в День независимости Монголии.

«На данный момент в Монголии нет военной авиации, кроме вертолетов. Теперь у нее будет два самолета МиГ-29», - сказал он, добавив, что Генеральный штаб Вооруженных сил Монголии уже подтвердил дату официальной церемонии передачи.

МиГ-29 (по кодификации НАТО: Fulcrum — «Точка опоры» или «Средство достижения цели») — советский многоцелевой истребитель четвёртого поколения, разработанный в ОКБ МиГ.

Проект создания лёгкого фронтового истребителя нового поколения в СССР был начат в конце 1960-х годов. Аналогичный проект реализовывался в ВВС США («программа F-X»), результатом которой стало создание McDonnell Douglas F-15 Eagle. Созданный новый американский истребитель значительно превосходил любой из стоявших на вооружении в то время советских истребителей.