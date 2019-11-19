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  19 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Наркокурьеры из Таджикистана пытались ввезти в Узбекистан опий в бензобаке

CA-NEWS (UZ) -  Двое граждан Таджикистана пытались продать в Самарканде шесть пакетов опия. Контрабандисты были задержаны во время совместных оперативных мероприятий УВД и СГБ Хорезмской области еще летом, сообщили в Следственном департаменте при МВД Республики Узбекистан.

34-летний И.У. и 36-летний К.Д. пересекли границу Узбекистана 5 июня 2019 года в 1:30 ночи. В бензобаке автомобиля «ВАЗ-2110», которым управлял К.Д., они спрятали шесть целлофановых пакетов с опием. Попав на территорию республики, таджикистанцы отправились в Самарканд. Здесь они попытались продать опий за $20 тысяч.

Однако за ними уже следили правоохранительные органы, и наркоторговцы были задержаны в момент передачи товара «скупщику», специально привлеченному для оперативного мероприятия.

Против граждан Таджикистана выдвинуты обвинения в незаконной продаже наркотических средств в крупных размерах и контрабанде. В ноябре текущего года суд приговорил их к 11 и 12 годам лишения свободы.

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