Текущий госбюджет Таджикистана недобрал свыше $420 млн

CA-NEWS (TJ) - Систематический недобор государственного бюджета Таджикистана продолжается третий месяц подряд. Профильные ведомства страны не называют причин, передает Avesta.



Доходная часть госбюджета Таджикистана за десять месяцев этого года составила 18 миллиарда 697,1 млн. сомони (свыше $1,9 млрд.). Это на 4,4% меньше запланированного объема, говорится в предварительных данных министерства финансов республики. Это означает, что госбюджет не добрал свыше 420 млн. сомони.

Тенденция недобора государственного бюджета Таджикистана в этом году продолжается уже третий месяц.

Ранее такая картина наблюдалась в 2015, 2016 и 2017 годах, когда доходная часть госбюджета не обеспечивалась по нескольку месяцев. Тогда на помощь приходили международные организации, такие как Азиатский банк развития и Европейский союз. В 2015 году АБР и ЕС в совокупности выделили на поддержку госбюджета Таджикистана $66 млн.

В 2016 году госбюджет недополучил более 781 млн. сомони ($100 млн. по курсу на начало 2017 года). Тогда Минфин главной причиной недобора бюджета назвал сокращение внешнеторгового оборота, вследствие чего не удалось получить запланированные объемы таможенных выплат.

Между тем также в минусе расходная статья государственного бюджета. Расходная часть госбюджета не выполнена на 15,8%. За девять месяцев этого года расходы госбюджета составили более 17,1 млрд. сомони (более $1,7 млрд.).

Напомним, что общий объём государственного бюджета Таджикистана на 2019 год за счет всех источников финансирования установлен в сумме более 23,7 млрд. сомони (свыше $2 млрд. 445,8 млн.).