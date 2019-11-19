ВВП Монголии вырос на 6,3%

CA-NEWS (MNG) - Национальное статистическое управление Монголии (НСУ) представило свой доклад об экономике Монголии за третий квартал 2019 года. Валовой внутренний продукт Монголии (ВВП) достиг 13,7 трлн тугриков, что представляет собой увеличение на 6,3 процента в первые девять месяцев этого года.

Рост в основном объясняется хорошими показателями в промышленности и строительстве, а также в сфере услуг, которые увеличились на 6% и 6,9% соответственно.

ВВП Монголии увеличился на 7,3 процента в годовом исчислении в первой половине 2019 года.

По мнению международных банков и финансовых организаций, перспективы роста страны на 2020 год остаются позитивными.

Согласно последнему Азиатскому прогнозу развития на 2019 год, который является ведущей экономической публикацией Азиатского банка развития, экономический рост в Монголии должен составить 6,7 процента в 2019 году и 6,1 процента в 2020 году.