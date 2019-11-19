Платить единый земельный налог казахстанские фермеры начнут с 1 января 2020 года

CA-NEWS (KZ) - С 1 января 2020 года вступают в силу изменения в Налоговый кодекс, касающиеся специального налогового режима для крестьянских или фермерских хозяйств на основе уплаты единого земельного налога. Об этом сообщили в Департаменте государственных доходов Алматы, передает Zakon.kz.

- Если сейчас объект налогообложения - оценочная стоимость земли, то с 1 января 2020 года объектом налогообложения станет - доход, как в упрощенной декларации. Ставка составит 0,5% от дохода, - сообщили в ДГД.

Как отмечается, данное нововведение позволит налогоплательщикам, применяющим специальные налоговые режимы и признаваемым субъектами микро- или малого предпринимательства получить освобождение от уплаты налога на доход сроком на три года.

В департаменте напомнили, что эта норма принята в рамках реализации Послания главы государства от 2 сентября 2019 года, в котором говорилось, что предусматривается освобождение от уплаты налога на доход сроком на три года налогоплательщиков, применяющих специальные налоговые режимы и признаваемые субъектами микро- или малого предпринимательства.

- Наряду с этим, отмечаем, что как отметил глава государства, бизнес должен быть добропорядочным и законопослушным, который должен нести ответственность перед потребителями и гражданами, - подчеркнули в ДГД.

При этом там отметили, что при применении льготы, крестьянские или фермерские хозяйства должны выполнять законодательно предусмотренные требования, в том числе по представлению налоговой отчетности, по применению онлайн – ККМ по расчетам, осуществляемым посредством наличных денег или расчетов с использованием платежных карточек.

С 1 января 2020 года для крестьянских или фермерских хозяйств отменяется освобождение от применения контрольно-кассовых машин по расчетам, осуществляемым посредством наличных денег или расчетов с использованием платежных карточек.