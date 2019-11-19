В Ханое отметили 65-летие установления дипломатических отношений между Монголией и Вьетнамом

CA-NEWS (MNG) - 18 ноября в Ханое состоялась церемония, посвященная 65-й годовщине установления дипломатических отношений между Вьетнамом и Монголией.

Выступая на мероприятии, председатель Ассоциации дружбы Вьетнам-Монголия Хо Суан Хунг сказал, что две страны официально установили дипломатические отношения 17 ноября 1954 года, ознаменовав новый период в двусторонней дружбе и сотрудничестве. Он отметил, что, стремясь содействовать поддержанию мира и укреплению дружбы и сотрудничества между народами, народы Вьетнама и Монголии прилагают неустанные усилия для интенсификации отношений во всех сферах на основе взаимопонимания и доверия.

Хо Суан Хунг поздравил Монголию с ее достижениями и выразил уверенность в том, что благодаря проверенной временем дружбе, вниманию их лидеров и сильным сторонам каждой страны дружба и сотрудничество Вьетнама и Монголии будут и впредь процветать, что отвечает чаяниям двух народов.

Выразив восхищение растущими двусторонними связями, посол Монголии во Вьетнаме Билэгдорж Даш заявил, что с момента установления своих дипломатических связей две страны развивают двусторонние отношения в таких областях, как политика, экономика, образование и культура. В частности, в самые трудные времена оба народа поддерживали друг друга как духовно, так и материально.

Политические связи получили множество успехов, поддерживая взаимные визиты на высоком уровне. Кроме того, торгово-экономические партнерства также стабильно развиваются, сказал он, отметив, что объем двусторонней торговли достиг 60 миллионов долларов США в 2018 году, увеличившись в 2,5 раза по сравнению с пятью годами ранее. До сих пор 164 вьетнамских предприятия инвестировали в Монголию 33 миллиона долларов США. По его словам, регулярно проводятся культурные обмены, чтобы способствовать взаимопониманию.

Дипломат подчеркнул, что Вьетнам является главным партнером его страны в Юго-Восточной Азии, назвав его мостом, связывающим Монголию с АСЕАН. Он подтвердил, что отношения стран в будущем будут развиваться, особенно в сфере культуры и туризма.