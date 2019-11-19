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  19 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Правительство Туркменистана: на социальную сферу будет выделено 75% бюджета

CA-NEWS (TM) -  Очередной отчет правительства Туркменистана об экономических успехах прозвучал на фоне продолжительного продовольственного и финансового кризиса в стране.

Правительство Туркменистана предусматривает выделение более 75 процентов бюджетных средств в 2020 году на развитие социальной сферы.

Как сообщает государственное информагентство Туркменистана, информация о проектах государственного бюджета на 2020 год, прозвучала на состоявшемся 15 ноября заседании правительства.

Как отмечалось, в главном финансовом плане страны на предстоящий год предусмотрено выделение более 75 процентов средств на развитие социальной сферы, а также повышение заработной платы, пенсий, государственных пособий, стипендий студентов и слушателей на 10 процентов, сообщает ТДХ. При этом размер государственного бюджета на следующий год не был озвучен.

Кроме того, правительство Туркменистана заявило, что итоги 10 месяцев свидетельствуют об устойчивом росте национальной экономики.

При этом бюджет Туркменистана не отвечает минимальным требованиям финансовой прозрачности, такой вывод содержится в распространенном 14 августа ежегодном докладе госдепартамента США о бюджетной прозрачности иностранных государств.

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