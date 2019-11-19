В Узбекистане женщин, вернувшихся из Сирии, обеспечат работой

CA-NEWS (UZ) - Узбекистанок, оказавшихся в трудной семейной ситуации, внесут в целевые списки, которые позволят им устроиться на работу по квотам.

Минтруд и Комитет женщин Узбекистана обсудили вопрос трудоустройства узбекских женщин в будущем году, сообщает repost.uz, ссылаясь на Министерство занятости и трудовых отношений.

Сообщается, что ведомствами был разработан совместный план по трудоустройству на 2020-й.

В первую очередь рабочими местами обеспечат женщин, вернувшихся из зарубежных стран, а также жен трудовых мигрантов в социально значимых для республики проектах.

Узбекистанок, оказавшихся в трудной семейной ситуации, внесут в целевые списки, которые позволят им устроиться на работу по квотам.

Напомним, что Узбекистан с начала года провел ряд гуманитарных операций по возвращению женщин и их детей из стран Ближнего Востока. В мае было эвакуировано 156 детей и их матерей, в октябре 64 ребенка — граждан Узбекистана.