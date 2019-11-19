Около 100 казахстанцев находятся в зонах конфликта на Ближнем Востоке, - КНБ

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CA-NEWS (KZ) - Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана заявил, что в настоящее время на территории Сирии находятся более 90 казахстанцев.

Из них около 56 – женщины. 15 человек (двое – мужчины) содержатся в лагерях или тюрьмах. Еще шесть женщин находятся под стражей в Ираке. Всего в зонах конфликта на Ближнем Востоке, не считая детей, могут находиться около 100 граждан Казахстана. Таковы данные, предоставленные КНБ в ответ на запрос Азаттыка.

Согласно ответу комитета, из Сирии и Ирака в Казахстан были возвращены 277 взрослых (57 мужчин и 220 женщин) и 547 несовершеннолетних.

Из числа возвращенных 44 человек, в том числе 10 женщин, были приговорены к различным тюремным срокам от года до 11 лет по таким обвинениям, как участие в деятельности террористической группы, участие в иностранных вооруженных конфликтах, пропаганда терроризма, вербовка, финансирование террористической деятельности. Наряду с этим еще в отношении 35 человек (среди них – 12 женщины), включая двух несовершеннолетних, проведено расследование.

По данным комитета, 198 женщин и 545 детей из числа возвращенных из зон конфликта в Сирии и Ираке проходили в Казахстане были направлены в реабилитационные центры.

В понедельник, 18 ноября, Министерство иностранных дел Казахстана заявило, что проводит переговоры с иракской стороной о возвращении в Казахстан более 10 казахстанских детей.

В начале ноября заместитель начальника антитеррористического центра КНБ Сергей Швейкин заявил на форуме в городе Нур-Султане, что с момента начала войны на Ближнем Востоке в Сирию и Ирак уехали более 800 граждан Казахстана. Об операции по возвращению своих граждан из Сирии власти Казахстана объявили в начале 2019 года.

Турция ранее сообщила о планах депортировать 956 участников ИГ, граждан разных государств. Среди них, как передали турецкие СМИ, 10 граждан Казахстана, 82 узбекистанца, 23 кыргызстанца, шесть граждан Туркменистана и 99 россиян.

Власти Казахстана не прокомментировали планы Анкары по депортации людей, которые подозреваются в причастности к группировке, удерживавшей несколько лет назад значительные территории в Сирии и Ираке – граничащих с Турцией странах. Президент Турции Реджеп Эрдоган ранее заявлял, что на севере Сирии в ходе недавней операции турецких войск были захвачены около 300 иностранцев — участников ИГ.