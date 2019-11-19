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  19 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Счастливчик монгол выиграл миллион тугриков в розыгрыше лотереи

CA-NEWS (MNG) -  В Монголии в розыгрыше лотереи НДС, состоявшемся 17 ноября, один человек выиграл джекпот в 90 миллионов тугриков ($33 тыс.). Выигрышный номер 34462914.

Кроме того, четыре человека выиграли 10 миллионов тугриков, 17 человек выиграли пять миллионов тугриков ($3700) и 244 человека выиграли миллион тугриков ($370).

Принятый парламентом в июле 2015 года закон о льготах по НДС вступил в силу с 2016 года. В соответствии с этим законом потребители начали платить эквивалент 2% за продукты, которые они приобрели. В качестве стимула общественности была предоставлена возможность участвовать в лотерее НДС.

В Монголии принято хранить все чеки. На каждом из них есть QR-код и числовой код. Если сканировать их специальным приложением Ebarimt, в начале следующего года вернутся 20% уплаченного НДС. НДС в Монголии составляет 10%, поэтому в конце года вам вернут примерно 2% от потраченной суммы.

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