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  19 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Гонконге назначен новый глава полиции
Беспорядки в Гонконге
Беспорядки в Гонконге
// Anthony Wallace / AFP / East News

CA-NEWS (CA) -  Госсовет КНР назначил Криса Танга новым главой полиции Гонконга. На этой должности он сменил Стивена Ло, передает "Ъ".

Кандидатура Танга была выдвинута главой администрации региона Кэрри Лам.

В интервью изданию The China Morning Post новый глава полиции отверг обвинения в адрес сотрудников правоохранительных сил Гонконга в чрезмерном применении силы.

«Я полностью не согласен с тем, что наши полицейские неподконтрольны и применяли чрезмерную силу. Мы применяем силу тогда, когда есть насилие. Многие из наших сотрудников были жестоко атакованы. Они использовали свое оружие, чтобы защитить себя, а не подавить толпу»,— сказал он.

Напомним, в специальном административном районе КНР шестой месяце не утихают многотысячные уличные протесты. Поводом к ним стал законопроект об экстрадиции. Несмотря на официальный отзыв законопроекта, протестные акции не закончились. Жители Гонконга требуют расследования действий силовиков во время протестов, отставки Кэрри Лэм и реформы избирательного права.

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