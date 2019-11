Монголия будет развивать традиционные игры в сотрудничестве с ЮНЕСКО

CA-NEWS (MNG) - 15 ноября заместитель министра образования, культуры, науки и спорта Монголии Г. Ганбаяр встретился с Халилом Ахмедом Ханом, председателем Специального консультативного комитета ЮНЕСКО по традиционным видам спорта и играм и другими представителями.

Стороны обсудили сотрудничество в развитии традиционных видов спорта и игр в Монголии и их продвижении на региональном и глобальном уровнях.

В этом году Монголия присоединилась к Группе друзей традиционных видов спорта и игр ЮНЕСКО ("the Group of Friends of UNESCO Traditional Sports and Games"), и обе стороны выразили готовность проводить международные турниры и фестивали и сотрудничать и в других областях.

Представители ЮНЕСКО находятся в Монголии для встреч с представителями монгольских традиционных спортивных ассоциаций, неправительственных организаций и наследников традиционных игр, принимая участие в научной конференции, выставке и мероприятии открытых дверей, проводимых в рамках кампании Монгольских игр.