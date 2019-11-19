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  19 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Из Казахстана в Кыргызстан так и прет контрабандный сахар, - депутат КР

CA-NEWS (KZ) -  Из Казахстана в Кыргызстан так и прет контрабандный сахар. Об этом сегодня, 19 ноября 2019 года, сообщил депутат Умбеталы Кыдыралиев («Республика—Ата-Журт») в ходе заседания комитета Жогорку Кенеша по экономической и фискальной политике, передает Tazabek.kg.

Он сообщил, что постоянно переносятся рассмотрения таких важных тем из-за неявки членов правительства.

По его словам, необходимо поддерживать отечественных производителей и решить вопрос контрабанды сахара из Казахстана.

На этот момент рассматривалась возможность снятия с повестки дня вопросов, связанных с контрабандой товаров.

Стало известно, что члены правительства не пришли на заседание комитета из-за того, что присутствуют на донорской конференции.

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