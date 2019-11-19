Ситуацию с Багдатом Манзоровым прокомментировал аким Алматинской области

Фото : Baribar

CA-NEWS (KZ) - Аким Алматинской области Амандык Баталов высказался о ситуации вокруг его заместителя Багдата Манзорова, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Я могу сказать свое личное мнение, но комментировать следствие не могу. Он работает. Когда эта ситуация случилась, да, он пришел и сказал, что это по старой работе по Алматы (обвинения. - Прим.). Я сказал, чтобы разобрался, посмотрел. Раз такая ситуация случилась, он попросил отпуск без содержания. Я дал. Было это или нет, следственные органы разберутся.

Но я его как человека знаю давно. Я когда в 2001 году приехал в Талдыкорган работать, он был акимом Коксуского района, работал акимом Аксуского района. С тех пор я его знаю, потом ко мне пришел работать. Работал около двух месяцев. За это время я давал ряд поручений, он справлялся. Особенно по Арыси он мне здорово помог. Я же не могу в такой момент сказать: "Давай, пиши заявление, уходи, иди разбирайся". Человеческая сторона тоже должна быть", - сказал Амандык Баталов.

Аким Алматинской области считает, что такая ситуация может случиться с любым человеком. "Следственные органы разберутся. Если он виновен, он будет отвечать. Если не виновен, будет дальше работать", - сказал Баталов.

Ранее Багдат Манзоров был задержан по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения. 30 сентября он ушел на больничный, а затем в отпуск без содержания. 28 октября с Манзорова сняли все обвинения. На работу он вышел 30 октября.

Затем заместитель Багдат Манзоров прокомментировал три уголовных дела, фигурантом которых он стал за последнее время. Приводя свои доводы, чиновник говорит, что его подставили. Кто именно - он выясняет. По третьему делу Манзорова подозревали в хищении 30 миллионов тенге, совершенном якобы еще в 1999 году, когда он работал заместителем акима в Коксуском районе. После того как дела закроют, возможно, он подаст в суд на тех, кто написал на него заявления, и тех, кто провел информационную атаку против него в Сети.

Позже председатель Агентства по противодействию коррупции Алик Шпекбаев заявил, что никакого заказа не было.



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Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на Tengrinews.kz "Я могу сказать свое личное мнение, но комментировать следствие не могу. Он работает. Когда эта ситуация случилась, да, он пришел и сказал, что это по старой работе по Алматы (обвинения. - Прим.). Я сказал, чтобы разобрался, посмотрел. Раз такая ситуация случилась, он попросил отпуск без содержания. Я дал. Было это или нет, следственные органы разберутся.Подробнее: https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/situatsii-bagdatom-manzorovyim-vyiskazalsya-akim-almatinskoy-384389/ Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на Tengrinews.kz