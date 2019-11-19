Экс-депутат Кыргызстана Дамирбек Асылбек уулу экстрадирован из Казахстана

CA-NEWS (KZ) - Бывший депутат, осужденный в Казахстане, Дамирбек Асылбек уулу экстрадирован в Кыргызстан. Об этом сообщили источники Akipress.

По предварительным данным, его привезли в ночь на 19 ноября.

Дамирбек Асылбек уулу и ещё 11 человек были задержаны в 2018 году во время спецоперации на юге Казахстана. Его обвиняли по статье 264, часть 1 УК РК «Создание и руководство транснациональной организованной группой, транснациональной преступной организацией, а равно участие в них», а также по статье 234, часть 3 – «Экономическая контрабанда».

По версии гособвинения, в ноябре 2016 года Асылбек уулу, являясь депутатом парламента Кыргызстана, пользуясь своим служебным положением, создал транснациональную организованную преступную группировку и руководил ею для совершения экономической контрабанды товаров народного потребления из Кыргызстана в Казахстан и Россию.

Всего на скамье подсудимых вместе с экс-депутатом были 12 человек. 24 апреля 2019 года в Алматы Д.Асылбек уулу был осужден и лишен свободы на 10 лет.



