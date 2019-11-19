В Нур-Султане построят школу на 1200 мест за счет инвесторов из Бахрейна

CA-NEWS (KZ) -

18 ноября акимат Нур-Султана, Королевская благотворительная организация Королевства Бахрейн и Корпоративный фонд «Нурлы Астана» подписали трехсторонний Меморандум о сотрудничестве в рамках реализации проекта по строительству школы, сообщает официальный сайт акимата города.

Участие в подписании трехстороннего меморандума приняли заместитель акима города Малика Бетурова, Генеральный секретарь «Royal Charity Organization» Доктор Мустафа Аль Саед и директор Корпоративого фонда «Нурлы Астана» Шахмардан Жанбосынов.

Согласно документу, в Нур-Султане построят школу на 1200 ученических мест. Строительством объекта займется Корпоративный фонд «Нурлы Астана» за счет Королевской благотворительной организации Королевства Бахрейн. По завершении работ государственная школа будет передана в коммунальную собственность города.

Планируется, что строительство социального объекта завершится в 2021 году. Проект позволит создать 100 новых рабочих мест для школьного персонала.

В столице уже имеется опыт по строительству государственных школ при финансировании арабских государств. Сегодня в городе успешно функционируют школы Объединенных Арабских Эмиратов и государства Катар (Школа-лицей № 85 с учебного 2018 года и №84 с учебного 2017 года).