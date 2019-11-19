В Самарканде мужчина умер во время допроса в отделе милиции

CA-NEWS (UZ) - 57-летний Насриддин Джабборов скончался спустя несколько часов после того, как утром 16 ноября его доставили в Отдел внутренних дел Булунгурского района Самаркандской области.

Его тело родственникам показали в 5 часов вечера, вызвав в отделение скорой медицинской помощи центральной районной больницы. От пыток все его тело покрыто синяками, считают родные Джабборова. Однако в ОВД Булунгурского района опровергли обвинения в применении пыток, заявив, что мужчина скончался от обширного инфаркта, сообщает centralasian.org.

По их словам, утром 16 ноября сотрудники отдела уголовного розыска ОВД Булунгурского района заставили Насриддина Джабборова участвовать в спецоперации.

– Утром в минувшую субботу возле кафе «Аваз» в Булунгурском районе состоялась спецоперация по задержанию лица, подозреваемого в торговле наркотиками. За день до этого ему (имеет ввиду Джабборова – Ред.) позвонили сотрудники отдела уголовного розыска. Так как он состоял на спецучете, сотрудники милиции и ранее заставляли его участвовать в подобных мероприятиях. Когда он покупал анашу за деньги оперов, сотрудники правоохранительных органов задержали и его, и продавца, а затем увезли в отделение. Этот случай, как сказали нам очевидцы, произошел в 12 часов дня, – говорит один из родственников Насриддина Джабборова.

Родственники Джабборова, который утром после завтрака с семьей вышел из дома в подавленном состоянии, узнали о том, что его увезли в ОВД в 5 часов вечера того злополучного дня.

– Нам позвонили из отделения скорой медицинской помощи, мы поехали туда. Из разговоров врачей и медсестер поняли, что его смерть наступила в промежутке между 2 и 3 часами дня, во время пересмены. Говорят, что в тот день «скорую» в отделение милиции вызывали целых три раза. Он уже был мертв, когда приехала третья «скорая». В больнице еще около 20 минут его «ради галочки» пытались реанимировать. Во время предыдущих вызовов сотрудники ОВД не разрешили врачам скорой помощи увезти его в больницу, – говорит родственник Насриддина Джабборова.

Узнав о смерти Джабборова, его родственники потребовали показать тело.

– Увидев тело Насриддина, мы поняли, что он скончался от пыток и побоев. Когда врачи сказали нам, что факт применения пыток может подтвердить только медицинская экспертиза, мы написали соответствующее заявление с просьбой разрешить проведение медэкспертизы. Пока никто не ответил на наше заявление. В ОВД даже не сообщили в прокуратуру о случившемся, мы сами сообщили о смерти Насриддина в органы прокуратуры. Мы не знаем, какие действия сейчас предпринимает прокуратуры. Вчера похоронили Насриддина, – сказал 18 ноября в разговоре с нашим журналистом один из родственников мужчины, скончавшегося после допроса в ОВД Булунгурского района.

Семья покойного предоставила фотографии Насриддина Джабборова, сделанные спустя три часа после его смерти. На этих фотографиях видно, как шея и вся спина покойного покрыты синяками.

Два сотрудника районной милиции, один из которых является начальником отдела уголовного розыска, в один голос заявили, что Насриддин Джабборов скончался не в ОВД, а в больнице от сердечного приступа.

– В данном случае не было никаких противозаконных действий. Все решалось в рамках закона. У покойного и так было слабое здоровье. У него случился обширный инфаркт. Мы вызвали скорую помощь, мужчину увезли, он скончался в больнице. Все обвинения его родственников абсолютно безосновательны, – сказал нашему радио представитель ОВД Булунгурского района.

Однако представители правоохранительных органов отказались комментировать информацию родственников Насриддина Джабборова о том, что 16 ноября мужчину заставили участвовать в спецоперации по задержанию наркоторговца.