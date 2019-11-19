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  19 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Россияне, принявшие спортивное гражданство Узбекистана, получили лицензию на Олимпиаду в пятиборье

CA-NEWS (UZ) -  Впервые сборной Узбекистана по современному пятиборью удалось выиграть путёвки на Летние Олимпийские игры в Токио. Благодаря успешному участию Фахрутдиновой Алисэ и Савкина Александра команда завоевала две лицензии на Токио-2020. Об этом 18 ноября объявил Национальный олимпийский комитет.

Александр Савкин и Алисэ Фахрутдинова, отказавшиеся от спортивного гражданства России и принявшие спортивное гражданство Узбекистана, прошли отбор на Олимпийские игры в Токио 12 ноября на чемпионате Азии-Океании в китайском Ухане. Ранее Узбекистан выиграл 11 лицензий на Олимпиаду в Токио.

В командном зачете Узбекистан занял третье место после Южной Кореи и Японии. Китай и Казахстан стали четвертыми и пятыми соответственно.

21 августа россияне Савкин и Фахрутдинова приняли гражданство Узбекистана в августе этого года в рамках подписанного между Федерациями современного пятиборья России и Узбекистана Меморандума о сотрудничестве.

29-летняя Фахрутдинова двукратная чемпионка России, серебряный призер чемпионата Европы и обладательница бронзовой медали чемпионата мира.

31-летний Савкин стал чемпионом мира 2013 года в эстафете. Он также двукратный чемпион Европы и пятикратный чемпион России.

Пятиборье - сложный вид спорта, где спортсмены соревнуются в конкуре, фехтовании, стрельбе, беге и плавании.

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